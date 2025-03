Stand: 03.03.2025 09:39 Uhr Feuer in Büsumer Wohnung - Bewohner gerettet

Nach Angaben der freiwilligen Feuerwehr Büsum ist es einen Zeitungsausträger zu verdanken, dass die Feuerwehr einen Mann aus seiner brennenden Wohnung retten konnte. Der Zeitungsausträger bemerkte am Sonnabendmittag Qualm aus einem Fenster im ersten Stock eines Wohnblocks. Laut Feuerwehr war der Brand wohl in der Küche ausgebrochen. Die Rettungskräfte fanden einen Mann in der Wohnung. Sie konnten ihn ins Freie tragen. Er kam mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei ermittelt die Brandursache. Offenbar waren in der Wohnung keine Rauchmelder angebracht. Die Feuerwehr Büsum appelliert in diesem Zusammenhang alle Bürgerinnen und Bürger, Rauchmelder in ihren Wohnungen zu installieren und im Brandfall umgehend den Notruf zu verständigen.

