Feuer in Bertha-von-Suttner-Schule in Geesthacht Stand: 26.01.2021 09:30 Uhr Das Feuer in dem neuen Anbau der Bertha-von-Suttner Gemeinschaftsschule ist am Montagabend ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Die Ursache ist noch nicht geklärt.

Eigentlich wollte die Schule in den kommenden Tagen in ihren Neubau umziehen - das muss jetzt ausfallen. Die Flammen haben das Gebäude so stark beschädigt, dass nun zunächst Reparaturarbeiten anstehen. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr Geesthacht am Abend um etwa 22 Uhr bei der Schule ankamen, hatten sich die Flammen schon massiv ausgebreitet. "Es stellte sich so dar, dass dort auf dem Innenhof einer Dachterrasse im zweiten Obergeschoss eine massive Flammenausbreitung stattgefunden hat und sich die Flammen quasi schon auf das Dach ausgebreitet hatten", sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr, Sascha Tönnif.

Lange Nachlöscharbeiten

Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da laut Feuerwehr das Dach mit Blech verkleidet wurde und der Neubau zum Teil aus Holz bestand. Es bildeten sich immer wieder Glutnester, sodass sich die Nachlöscharbeiten hinzogen. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei ist heute vor Ort, um mehr über die Ursache des Brandes zu erfahren.

Weitere Informationen Lütjenburg: 100 Feuerwehrleute löschen Feuer in Panzerhalle Wegen der großen Hitze musste die Feuerwehr den Großbrand mit einem Außenangriff löschen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.01.2021 | 09:00 Uhr