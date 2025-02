Stand: 20.02.2025 13:57 Uhr Feuer in Auto-Werkstatt: Großeinsatz in Bad Segeberg

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind am Donnerstagmittag zu einem Großeinsatz in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) alarmiert worden. Laut Leitstelle brennt in der Nähe der Rosenstraße eine Auto-Werkstatt in voller Ausdehnung. Mindestens zwei Personen wurden verletzt. Sie haben laut Leitstelle Rauchgas-Vergiftungen erlitten.

Ein Polizeisprecher erklärt auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein, dass man sämtliche Einsatzkräfte in der Nähe des Einsatzortes alarmiert habe. Laut Leitstelle sind aktuell mehr als 70 Einsatzkräfte vor Ort. Demnach ist das Feuer noch nicht unter Kontrolle. Anwohnerinnen und Anwohner im gesamten Stadtgebiet von Bad Segeberg sollen Fenster und Türen geschlossen halten.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.02.2025 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg