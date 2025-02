Stand: 10.02.2025 15:02 Uhr Feuer in Altenheim in Geesthacht

In einem Altenheim in Geesthacht im Kreis Herzogtum Lauenburg hat es am Montagmittag gebrannt. Zwei Stationen mussten evakuiert werden. Laut der Leitstelle handelte es sich um einen kleinen Zimmerbrand, die Ursache ist noch unklar. Eine Mitarbeiterin kam mit einer leichten Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Es besteht der Verdacht auf fahrlässige Brandstiftung.

