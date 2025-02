Stand: 21.02.2025 07:17 Uhr Feuer auf Recyclinghof in Nützen: Stundenlange Löscharbeiten

Auf einem Recyclinghof in Nützen (Kreis Segeberg) hat es in der Nacht auf Freitag gebrannt. Laut Feuerwehr brach auf dem Gelände der Firma gegen 23 Uhr ein Feuer aus. Der Brand ist den Einsatzkräften zufolge in einem Container, in dem Metall-Späne gelagert werden, entstanden. Die Löscharbeiten dauerten knapp fünf Stunden. Den Angaben der Feuerwehr zufolge waren mehrere Wehren mit insgesamt 80 Einsatzkräften vor Ort. Demnach gab es keine Verletzten.

