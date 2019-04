Stand: 04.04.2019 14:06 Uhr

Feuer auf Recyclinghof in Neumünster

Großfeuer in Neumünster: Wie die Berufsfeuerwehr der Stadt mitgeteilt hat, ist am Vormittag in einer Maschinenhall auf einem Recyclinghof in Neumünster-Süd ein Feuer ausgebrochen. Im Moment sind dort bis zu 100 Kräfte im Einsatz. Sie konnten verhindern, dass die Flammen auf andere Gebäude übergreifen und das Feuer unter Kontrolle bringen. Da die Rauchentwicklung stark ist, seien die Rauchschwaden sehr weit zu sehen, so ein Feuerwehrsprecher. Laut Polizei sind keine giftigen Stoffe verbrannt. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe gab es zunächst keine Angaben.

Neumünster: Brand auf Recyclinghof NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 04.04.2019 13:00 Uhr Autor/in: Peter Vorbeck, Sebastian Parzanny In Neumünster ist ein Feuer auf einem Recyclinghof ausgebrochen. Dicke Rauchwolken waren kilometerweit zu sehen. Die Feuerwehr rückte mit über 100 Einsatzkräften aus.







Die Behörden baten die Menschen in Neumünster-Gadeland sowie in den umliegenden Gemeinden Groß Kummerfeld und Kleinkummerfeld (Kreis Segeberg), Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.

