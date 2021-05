Feuer auf Hallig Habel - einzige Bewohnerin leicht verletzt Stand: 29.05.2021 17:09 Uhr Weil es auf der kleinsten nordfriesischen Hallig keine Feuerwehr gibt, wurde Hilfe aus verschiedenen Richtungen angefordert.

Die einzige Bewohnerin der Hallig Habel, die Vogelwartin, hatte am Sonnabendvormittag einen Notruf abgesetzt: In Ihrem Reetdachhaus war ein Brand ausgebrochen. Das Problem: Auf der Hallig gibt es keine Feuerwehr. Deshalb wurden einem Feuerwehrsprecher zufolge verschiedene Stränge in Gang gesetzt.

Drei Hubschrauber im Einsatz

Vier Einsatzkräfte fuhren mit dem Seenotkreuzer und einem kleinen Tochterboot zur Hallig. Auch drei Hubschrauber waren im Einsatz. Einer der Deutschen Luftrettung, einer der Bundespolizei und einer von der Insel Helgoland. Einsatzkräfte der Feuerwehr Nordstrand und Husum wurden von ihnen auf die Hallig gebracht. Sieben Feuerwehrleute waren vor Ort. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, richtete aber hohen Sachschaden an. Die Vogelwartin von Hallig Habel wurde den Angaben nach leicht verletzt.

AUDIO: Brand auf Hallig Habel (1 Min) Brand auf Hallig Habel (1 Min)

Weitere Informationen Sieben Monate auf einsamer Insel: Vögel zählen auf Trischen Anne Evers bleibt bis in den Herbst auf der kleinen Insel im Wattenmeer. Über ihr Leben und ihre Arbeit dort bloggt sie. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.05.2021 | 17:00 Uhr