Feuer auf Golfanlage "Peiner Hof" in Prisdorf

Mehr als 100 Einsatzkräfte haben stundenlang gegen Flammen auf der Golfanlage "Peiner Hof" in Prisdorf (Kreis Pinneberg) gekämpft. Das 50 Quadratmeter große Wohn- und Geschäftshaus wurde durch das Feuer komplett zerstört. Nach Angaben des Kreisfeuerwehrverbandes war das Feuer am Dienstagabend in dem Gebäude ausgebrochen. Warum, ist noch unklar. Der Wind wehte den Qualm und damit auch Funken laut einem Sprecher fast waagerecht über das Grundstück des Golfplatzes. Neben dem Gästehaus mussten deshalb auch eine Reetdachscheune und ein weiteres Haus gelöscht werden. Sie können weiter genutzt werden.

Keine Verletzten durch das Feuer

Nach fast zwölf Stunden konnten die Nachlösch- und Aufräumarbeiten der Feuerwehr am Mittwochmorgen abgeschlossen werden. Ein Bagger hatte die Außenwände eingerissen, um an die letzten Glutnester zu kommen. Da sich Glut im trockenen Reet besonders lange hält, wurde es zusätzlich mit viel Wasser durchnässt.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Fünf Menschen, die sich zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Feuers am oder im Wohn- und Geschäftshaus aufgehalten haben, wurden vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht.

Autor/in: Tobias Senff







