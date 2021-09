Feuer auf Fehmarn: Große Scheune brennt nieder Stand: 02.09.2021 06:57 Uhr Großfeuer bei Burg auf Fehmarn: Dort ist in der Nacht eine Scheune abgebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr brach das Feuer gestern Abend um kurz nach 20 Uhr aus.

Über den großen Scheunentoren prangt der Name Amalienhof - im Inneren wüten die Flammen. Bis zu 150 Einsatzkräfte kämpften in der Nacht gegen das Feuer. Warum es ausbrach, ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Zuerst hatte der Dachstuhl gebrannt. In der Scheune wurden Autoreifen gelagert.

Keine Verletzten bei dem Feuer

Neben der Feuerwehr Burg waren auch mehrere Ortsfeuerwehren im Einsatz. Auch die Feuerwehr Heiligenhafen rückte zur Unterstützung aus. Die Nachlöscharbeiten laufen noch. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die L209 war für den Einsatz der Feuerwehr und der Polizei vorübergehend voll gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.09.2021 | 07:00 Uhr