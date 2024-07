Stand: 28.07.2024 13:40 Uhr Feuer auf Bauernhof in Stangheck - hoher Schaden

In Stangheck bei Gelting (Kreis Schleswig-Flensburg) hat es in Nacht zu Sonntag in einem landwirtschaftlichen Betrieb gebrannt. Ausgebrochen war das Feuer laut Rettungsleitstelle in einer Scheune. Die Brandursache ist noch unklar. Kräfte von sechs Wehren waren im Einsatz. Laut Feuerwehr brannten mit dem Gebäude auch mehrere Fahrzeuge und eine Werkstatt aus. Die Polizei schätzt den Schaden auf bis zu 800.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.07.2024 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg