Feuer am Großflecken in Neumünster mit mehreren Verletzten

Stand: 18.08.2024 10:49 Uhr

Bei einem Großbrand in Neumünster sind am Sonnabend vier Menschen verletzt worden. Ein Geschäft brannte komplett aus. Die Nachlöscharbeiten werden laut Leitstelle noch bis in den Vormittag dauern.