Festival der Wissenschaft wird erneut gefördert

Die EU fördert das Festival der Wissenschaft der KielRegion und der Landeshauptstadt auch in diesem und dem kommenden Jahr. Nach Angaben der Organisatoren werden insgesamt 224.000 Euro beigesteuert. Das Festival findet bereits zum zehnten Mal in Kiel sowie in den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde statt. Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) sieht die erneute Förderzusage als Bestätigung für die Qualität des Festivals.

