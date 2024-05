Stand: 25.05.2024 11:52 Uhr Festival "Kiel repariert"

Wie man kaputte Gegenstände und Kleidungsstücke repariert, können Interessierte heute zwischen 11 und 18 Uhr beim Festival "Kiel repariert" von verschiedenen Kieler Initiativen lernen. Egal ob Kleidung, Möbel, Fahrräder oder Elektronik - beim Reparaturfestival des Vereins "Runder Tisch Reparatur" und der Stadt Kiel soll nahezu alles wieder instand gesetzt werden.

An verschiedenen Stationen können Bürger an Workshops im Kieler Stadtgebiet teilnehmen und auch selbst Hand anlegen. Im Nachhaltigkeitszentrum am Europaplatz können Interessierte zum Beipiel lernen, wie Computer und Laptops länger leben, in einem Pop-Up-Pavillon am Alten Markt werden einfache Reparatur-Hacks vorgestellt und an der freien Waldorfschule lernen die Bürgerinnen und Bürger, wie sie ihr kaputtes Fahrrad wieder in Gang bekommen. Insgesamt gibt es zwölf Stationen im Kieler Stadtgebiet. Das Festival findet im Rahmen der Konferenz "Reparaturstadt 2024" statt.

