Stand: 21.02.2025 14:47 Uhr Fernwärmeleitung in Flensburg wird erneuert – Sperrung nötig

In Flensburg beginnt am 24. Februar 2025 die Sanierung einer großen Fernwärmeleitung in der unteren Rathausstraße. Die Arbeiten zwischen Fußgängerzone und ZOB dauern voraussichtlich sechs Monate. Wegen des Platzbedarfs bleibt die Straße für den Verkehr gesperrt, der Lieferverkehr wird umgeleitet. Erste Schäden wurden durch Dampfaustritt und eine Thermografieuntersuchung festgestellt. Die Stadtwerke Flensburg haben sich für einen kompletten Austausch entschieden, um die Versorgungssicherheit langfristig zu gewährleisten.

