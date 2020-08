Stand: 31.08.2020 12:08 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Fehmarnbeltquerung: Planungsunterlagen liegen aus

Der Bau des geplanten Fehmarnbelttunnels zwischen Deutschland und Dänemark soll nun eine weitere Hürde nehmen. Die Planungsunterlagen der Schienenanbindung liegen von heute an aus. Damit beginnt das Anhörungsverfahren. Den Anfang machen die Unterlagen für den Bauabschnitt, der von der Fehmarnsundbrücke quer über die Insel Fehmarn bis nach Puttgarden zur Tunneleinfahrt reicht. Auch die Elektrifizierung der Fehmarnsundbrücke ist Bestandteil der Planungen.

Einwände können jetzt eingereicht werden

Laut Landesverkehrsministerium können Interessierte die Unterlagen bis Ende September im Internet einsehen. Außerdem liegen sie in der Stadtverwaltung Fehmarn und in der Verwaltung des Amtes Oldenburg-Land aus. Wegen der bestehenden Corona-Beschränkungen ist die Einsichtnahme aber nur nach vorheriger telefonischer Terminabsprache möglich. Einwände können bis Mitte Oktober schriftlich eingereicht werden. Sie fließen dann in das Anhörungsverfahren ein.

Bahnstrecke soll als Zubringer ausgebaut werden

Insgesamt soll die knapp 90 Kilometer lange Bahnstrecke zwischen Lübeck und Puttgarden zweigleisig als Zubringer zum geplanten Ostseetunnel ausgebaut und elektrifiziert werden. Die Kosten liegen laut Bahn bei mehr als 1,3 Milliarden Euro.

Riffe: Gesamtprojekt könnte sich verzögern

Unklar ist, ob sich das Gesamt-Projekt weiter verzögert. Eine Untersuchung im Auftrag des schleswig-holsteinischen Umweltministeriums hatte zuletzt gezeigt, dass drei Riffe auf dem geplanten Verlauf des Fehmarnbelttunnels liegen.

