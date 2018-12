Stand: 28.12.2018 18:49 Uhr

Fehmarnbelt-Tunnel: Entwurf für Genehmigung fertig

Nächster Schritt für die geplante feste Fehmarnbeltquerung: Ein Entwurf für den Planfeststellungsbeschluss des Vorhabens ist fertig. Das hat das Verkehrsministerium am Freitag mitgeteilt. Dieser Beschluss ist so etwas wie die Baugenehmigung für Großprojekte und entsprechend umfangreich: Er umfasst in der aktuellen Fassung 57 Aktenordner - etwa 42.000 Seiten inklusive Anlagen. Die sind nun nach Angaben des Ministeriums auf dem Weg nach Dänemark und zum zuständigen Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr in Lübeck. Beide Adressaten können jetzt noch Anmerkungen machen, erklärte Thilo Rohlfs (FDP), Staatssekretär im Verkehrsministerium.

Fehmarnbelt: Genehmigung für Tunnel fast fertig Schleswig-Holstein Magazin - 28.12.2018 19:30 Uhr Etwa 42.000 Seiten in 57 Ordnern: So umfangreich ist der Entwurf der Genehmigung zum Bau des geplanten Tunnels zwischen Fehmarn und der dänischen Insel Lolland. Er ist nun fertig.







Baubeginn nicht vor 2020

Doch auch das Ministerium in Kiel will sich noch an den Feinschliff machen: "Wir werden vor dem Hintergrund des A20-Urteils und des Urteils des EU-Gerichts mit einem Anwaltsteam noch mal drüber schauen und ein letztes Mal Korrektur lesen". In den Urteilen wurden Planungsfehler im Umweltbereich und Verstöße gegen das EU-Beihilferecht gerügt. Im März soll der Plan laut Rohlfs an den betroffenen Orten ausgelegt werden. Anschließend sind rechtliche Schritte gegen das Projekt möglich. Aufgrund angekündigter Klagen gegen das umstrittene Bauprojekt rechnet die Landesregierung nicht mit einem Baubeginn vor 2020. Gegen das Tunnelprojekt mit einem Investitionsvolumen von über sieben Milliarden Euro waren den Angaben zufolge im Planfeststellungsverfahren auf deutscher Seite insgesamt 12.600 Einwendungen erhoben worden, auf dänischer Seite 42.

Der geplante 18 Kilometer lange Tunnel soll die dänische Insel Lolland unter der Ostsee mit der Insel Fehmarn verbinden.

