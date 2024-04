Stand: 05.04.2024 16:08 Uhr Fehmarn: DGzRS tauft neues Rettungsboot

Am kommenden Sonntag wird auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) ein neues Seenotrettungsboot getauft. Nach Angaben der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) soll das Spezialschiff SRB 88 mit 8,9 Meter Länge vor allem in weitläufigen Regionen mit vielen Flachwasserzonen eingesetzt werden, erklärt Antke Reemts von der DGzRS. "Das Besondere ist, dass ist hier ein anderer Bootstyp, ein Vollkunststoffboot, das sich durch seine enorme Geschwindigkeit auszeichnet." Das Boot ist mit 400 PS ausgestattet und erreicht eine Geschwindigkeit von 38 Knoten. Das sei wichtig bei Einsätzen, bei denen es auf jede Minute ankommt, so Reemts. Wie das neue Boot heißen soll, wird erst am Sonntag bei der Taufe veröffentlicht.

