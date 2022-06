Faustball und Schnitzeljagd: Deutsche Minderheit feiert Knivsbergfest Stand: 18.06.2022 15:08 Uhr Es ist ein Fest für Kinder und Erwachsene: das Knivsbergfest in Dänemark. Etwa 5.000 Menschen waren diesmal dabei.

Etwa 1.500 Kinder aus 13 deutschen Schulen haben am Sonnabend im dänischen Rødekro beim Knivsbergfest mitgefeiert. "Das ist ein volksähnlichen Fest bei uns", erklärte Organisator Thore Naujeck vom Deutschen Jugendverband für Nordschleswig. "Dieses Fest ist für ein Wiedersehen von jung und alt, hier gibt es viele Freunde, die sich hier jedes Jahr wieder sehen. Also ist hier jeder herzlich willkommen. Auch gerne Gäste aus Deutschland."

"Schönes Gefühl, wenn man Kindern etwas bieten kann"

Naujeck organisierte das Knivsbergfest dieses Jahr zum ersten Mal - und erinnert sich gerne daran, wie er das Fest als Kind besuchte. "Ich kann mich erinnern, wie das als Kind war: 'Oh, so viele Angebote!' Es ist ein schönes Gefühl, wenn man das den Kindern heute wieder bieten kann - und wenn sie umfallen vor dem Angebot - und gar nicht wissen, was sie zuerst machen sollen. Genau so soll es sein", sagte Naujeck.

Etwa 5.000 Menschen

Unter den Angeboten waren eine Schnitzeljagd, Ergometerrudern, ein internationales Faustballturnier, Konzerte, Vorträge, Spiele für Kinder. Insgesamt feierten etwa 5.000 Menschen aus der deutschen Minderheit in Dänemark ihr Knivsbergfest.

