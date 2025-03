Stand: 28.03.2025 14:47 Uhr Fastenbrechen auf dem Flensburger Südermarkt

Am Sonnabend findet ab 19 Uhr auf dem Flensburger Südermarkt eine sogenannte "Iftar-Party" statt. Mit Iftar bezeichnen Muslime das tägliche Fastenbrechen zum Sonnenuntergang im Ramadan, erklärt Soraya Al-Janabi von der Flüchtlingshilfe Flensburg. Der Fastenmonat Ramadan sei für die meisten Muslime aber erst am Sonntag oder Montag vorbei, abhängig vom Stand des Mondes in ihrem Herkunftsland. Auch in den Flensburger Moscheen werde dann das Ende des Ramadan gefeiert, das auch als Zuckerfest bezeichnet wird. Beim Fastenbrechen auf dem Südermarkt sind ausdrücklich auch Nicht-Muslime willkommen. Die Flüchtlingshilfe erwartet am Sonnabend bis zu 1.000 Teilnehmende.

