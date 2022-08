Fast vier Monate nach SH-Landtagswahl: Günther erklärt neue Regierung Stand: 31.08.2022 05:00 Uhr Nach der parlamentarischen Sommerpause kommt der Schleswig-Holsteinische Landtag heute erstmals wieder in Kiel zusammen. Im Mittelpunkt der dreitägigen Plenartagung steht die Regierungserklärung von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU).

Fast vier Monate liegt die Landtagswahl in SH mittlerweile zurück. Und auch das Zustandekommen einer schwarz-grünen Landesregierung ist bereits seit Ende Juni beschlossene Sache. So ist die Opposition der Meinung, dass die für den Vormittag angesetzte Regierungserklärung, in der Daniel Günther die Vorhaben der schwarz-grünen Landesregierung erläutern will, reichlich spät komme. Die Erwartungen seien daher sehr groß, sagte Oppositionsführer Thomas Losse-Müller (SPD).

"Zusammenhalten - zusammen gestalten"

Unter dem Titel "Zusammenhalten - zusammen gestalten" steht die Erklärung, in der Günther die politischen Schwerpunkte der neuen Koalition erläutern und somit den politischen Kurs, auf den sich die Parteien im Koalitionsvertrag geeinigt haben, abstecken will. Diesem Motto schließt sich auch Grünen-Fraktionschef Lasse Petersdotter an: Im Vorwege der Plenartagung gab er bekannt, das Bündnis wolle durch Fokus und Geschlossenheit auffallen.

Dafür wird es in den kommenden drei Tagen reichlich Gelegenheiten geben. Denn im Anschluss an Günthers Erklärung sind laut Landtag insgesamt 24 Debatten geplant, in denen über 40 Vorlagen aus den Fraktionen thematisiert werden sollen. Bis zum späten Freitagnachmittag werden die Gespräche laut Zeitplan andauern.

Skepsis und Kritik aus der Opposition

FDP-Fraktionschef Christopher Vogt kritisierte, es werde allerhöchste Zeit, dass der Ministerpräsident dem Parlament seine Vorhaben erläutert. Die Regierung sei noch nicht richtig gestartet. Ein derartiges Abtauchen in dieser Zeit sei problematisch, so Vogt.

Lars Harms vom SSW gönne zwar jedem seinen Urlaub, doch hätte man schon vorher verkünden können, was man die nächsten fünf Jahre vorhabe. Die Regierung wisse noch nicht so richtig, was sie wolle, vermutet Harms.

Tagungsschwerpunkt: Energie

Abgesehen von der sehnlichst erwarteten Regierungserklärung wird vor allem ein Thema die Diskussionen im Landtag bestimmen: die Energieversorgung. Dabei soll es laut Landtag um die stetig steigenden Kosten für die Energiebeschaffung und die Preisgestaltung der Mineralölkonzerne an Tankstellen gehen. Auch stehe die Diskussion um eine mögliche Laufzeitenverlängerung des Atomkraftwerks Brokdorf (Kreis Steinburg) auf dem Tagungsprogramm.

