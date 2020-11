Fast 6.000 Wildvögel an Westküste verendet Stand: 16.11.2020 19:23 Uhr Das Friedrich-Loeffler-Institut hat in Schleswig-Holstein mehr als 50 weitere Geflügelpest-Fälle bei Wildtieren bestätigt.

Laut dem schleswig-holsteinischen Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz sind entlang der Westküste in Schleswig-Holstein mittlerweile fast 6.000 Wildvögel verendet. Das sind etwa doppelt so viele wie vor knapp einer Woche. Das Friedrich-Loeffler-Institut bestätigte mehr als 50 weitere Geflügelpest-Fälle bei Wildtieren. Damit erhöht sich die Gesamtzahl in Schleswig-Holstein auf knapp 170. Vor allem Wildenten und Wildgänse sind betroffen, aber auch zum Beispiel bei einem Sperber, einem Seeadler und einem Uhu wurde das Virus nachgewiesen.

Geflügel muss in den Stall

Die gute Nachricht: Das Landwirtschaftsministerium teilte mit, dass sich die Geflügelpest seit den ersten beiden Betrieben nicht auf weitere Nutztierbestände ausgebreitet hat. Laut Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) trug dazu die Stallpflicht bei. Geflügel muss seit einer Woche in ganz Schleswig-Holstein im Stall gehalten werden.

