Fast 2.000 Einsätze für die Seenotretter im vergangenen Jahr Stand: 16.01.2024 12:00 Uhr Die Einsatzkräfte kamen im vergangenen Jahr 3.500 Menschen auf Nord- und Ostsee zu Hilfe. Gründe waren Seenot und andere gefährliche Situationen, Verletzungen an Bord oder Erkrankungen.

Die Seenotretter mussten 2023 in der gesamten Nord- und Ostsee etwas öfter ausrücken als im Vorjahr, nämlich insgesamt 1.938 Mal. 2022 waren es 1.883 Einsätze. Das teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Dienstag in Laboe (Kreis Plön) mit.

103 Menschen aus Seenot gerettet

Insgesamt wurde bei den Einsätzen 3.532 Menschen geholfen, etwa 250 mehr als im Vorjahr. Allein 103 Menschen waren demnach in Seenot geraten (2022: 91). 402 wurden laut DGzRS aus Gefahrensituationen befreit - 2022 waren es fast 100 weniger. Zudem wurden 304 Menschen von Schiffen, aber auch von Halligen oder Inseln ans Festland gebracht, weil sie erkrankt oder verletzt waren. Neben Menschen "retteten" die Einsätzkräfte auch 40 Schiffe oder Boote, indem sie verhinderten, dass diese sinken oder zerstört werden.

Für einen der umfangreichsten Einsätze für die Seenotretter sorgte die Kollision der Frachtschiffe "Verity" und "Polesie" in der Nordsee im Oktober. Die "Verity" ging unter, fünf Seeleute kamen dabei ums Leben - zwei weitere konnten jedoch gerettet werden.

