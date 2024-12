Familienstreit in Flensburg: Mann stirbt durch Messerstich Stand: 30.12.2024 12:05 Uhr In Flensburg ist am Wochenende ein 50-jähriger Mann an den Folgen eines Messerstichs gestorben. Sein jüngerer Bruder steht laut Polizei unter Tatverdacht. Offenbar war viel Alkohol im Spiel.

In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag endete in Flensburg ein Familienstreit in der Straße am Friedenshügel tödlich. An der Auseinandersetzung waren laut Polizei mindestens zwei Männer beteiligt. Einem 50-Jährigen wurde dabei mit einem Messer in den Nackenbereich gestochen. Er starb kurze Zeit später im Krankenhaus. Die Männer hatten den Angaben zufolge viel Alkohol getrunken.

Tatverdacht gegen jüngeren Bruder

Die Polizei nahm am Tatort zunächst zwei 44 und 53 Jahre alte Brüder des Getöteten vorläufig fest. Ob sie in Untersuchungshaft kommen, muss nach Angaben der Beamten noch entschieden werden. Weitere Personen sollen sich in der Wohnung nicht aufgehalten haben. Der Tatverdacht richtet sich nach bisherigen Ermittlungen gegen den jüngeren Bruder. Der ältere Bruder hatte laut Polizei den Notruf abgesetzt. Die weiteren Ermittlungen zum Ablauf und den genauen Hintergründen der Tat dauern an.

