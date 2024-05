Stand: 22.05.2024 10:30 Uhr Falsche Polizisten in Gribbohm unterwegs

Nach einer Verkehrskontrolle durch falsche Polizisten sucht die Polizei nun nach Zeuginnen und Zeugen. Am Dienstag vergangener Woche war ein Motorradfahrer in Gribbohm im Kreis Steinburg unterwegs. Zwei falsche Polizisten hielten ihn wegen eines defekten Blinkers an und kassierten ein Bußgeld von ihm. Die Polizei in Itzehoe nimmt Hinweise auf das Täterfahrzeug entgegen: ein Opel Astra Kombi, neueres Modell und mit Itzehoer Kennzeichen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.05.2024 | 08:30 Uhr