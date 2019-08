Stand: 05.08.2019 09:26 Uhr

Falsche Polizisten erbeuten halbe Millionen Euro

In Schleswig-Holstein sind auch weiterhin "falsche Polizisten" auf Beutezug. Trotz länderübergreifender Ermittlungen und verstärkter Prävention gelingt es Betrügern immer noch, vor allem ältere Menschen dazu zu bewegen, ihnen Geld oder Schmuck auszuhändigen. Nach Angaben des Landeskriminalamtes versuchten es die Betrüger allein im ersten Halbjahr 2019 mehr als 1.400 mal mit der Masche. 21 mal fielen Menschen auf die falschen Polizisten herein. Der Wert der Beute beträgt mehr als eine halbe Million Euro.

Die Drahtzieher sitzen häufig im Ausland

Die Masche ist simpel. Erst ruft ein angeblicher Polizist ein mögliches Opfer an, verwickelt es in Gespräche über ihr Vermögen und dessen Sicherheit und teilt ihm mit, dass ein Einbruch bevorstehen würde. Dann wird ein Komplize zur Haus- oder Wohnungstür geschickt, dem das Opfer Geld und Schmuck aushändigen soll, um die Wertgegenstände in Sicherheit zu bringen. Die Hintermänner der Betrüger sitzen meistens im Ausland. Die Polizei rät bei solchen Anrufen sofort den Notruf 110 anzurufen.

