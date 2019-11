Stand: 04.11.2019 14:30 Uhr

Fall der gefesselten Frau: Tatverdächtiger verhaftet

Im Fall der gefesselten Studentin, die auf einem einsamen Feldweg bei Mönkhagen (Kreis Stormarn) gefunden worden war, hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Die Lübecker Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion teilten am Montag mit, Beamte des Zivilen Streifenkommandos hätten den 43-Jährigen am Freitagmorgen im Bereich der Lübecker Lohmühle gefasst. Noch am selben Tag habe das Amtsgericht gegen ihn Haftbefehl erlassen.

Die Studentin war am 12. Oktober durch Zufall von einem Autofahrer an einem einsamen Feldweg nahe der Autobahn 20 gefunden worden. Dort soll der Täter die junge Frau gefesselt und geknebelt ausgesetzt haben. Zuvor hatte die 20-Jährige an einer Studentenparty in der Lübecker Kulturwerft Gollan teilgenommen. Unter anderem dort setzten die Ermittlungen der Polizei an.

Christian Braunwarth von der Staatsanwaltschaft Lübeck erklärt, dass die Beamten durch Videoaufnahmen und Observation den Tatverdächtigen gefunden haben. Der DNA-Abgleich war dann überstimmend.







Engmaschiges Kontrollkonzept führte zum Erfolg

Eine eigens eingerichtete Ermittlungsgruppe "Werft" sicherte in den vergangenen Wochen alle Videoaufnahmen im Umfeld des Veranstaltungszentrums und wertete sie aus. Außerdem wurden Zeugen gehört und es gab an den Fahrstrecken zum Tatort Verkehrskontrollen. Laut Staatsanwaltschaft führte dieses engmaschige Kontrollkonzept schließlich zum mutmaßlichen Täter. Ein DNA-Abgleich von Spuren an der Kleidung und dem Knebel erhärtete den Verdacht gegen den Mann. Auch das mutmaßliche Tatfahrzeug, ein älterer weißer Ford-Transit mit Hochdach, wurde am Freitag sichergestellt.

Zweite Tat im September 2019

Laut Staatsanwaltschaft und Polizei führten die Ermittlungen zu einem weiteren Fall - ebenfalls in Lübeck: Der festgenommene 43-Jährige soll außerdem am 26. September 2019 eine 25-Jährige im Bereich des Bahnweges / Katharinenstraße angegriffen und sie in eine dort gelegene Kleingartenparzelle verschleppt haben. Die Lübeckerin konnte sich jedoch befreien und flüchten.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, sich telefonisch unter (0451) 13 10 zu melden: Sind in der Vergangenheit noch andere Frauen von dem Tatverdächtigen im Bereich Wallhalbinsel und Marienbrücke, sowie Katharinenstraße und Bahnweg angegriffen und/oder sexuell belästigt worden?

