Stand: 17.04.2025 11:18 Uhr Fall aus Schwentinental bei "Aktenzeichen XY... Ungelöst"

In der Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" hat die Kieler Polizei am Mittwochabend Zeugen einer schweren Körperverletzung in Schwentinental (Kreis Plön) im Dezember 2023 gesucht. Damals wurde in der Nähe der Diskothek "Atrium" ein 19-Jähriger so schwer im Gesicht verletzt, dass er mehrere Stunden operiert werden musste. An den Täter kann er sich nach Polizeiangaben nicht mehr erinnern. Laut Polizeisprecherin Stephanie Lage sind am Mittwoch während und nach der Sendung mehrere Hinweise zu dem Angriff eingegangen, die die Ermittler jetzt auswerten. Außerdem hätten sich einige Zuschauer gemeldet, die von der Tat sehr betroffen gewesen seien. Drei von ihnen hätten insgesamt eine mittlere vierstellige Summe als Belohnung zur Verfügung gestellt für Hinweise, die zur Aufklärung führen.

Auch im Fall der 43-jährigen Vermissten aus Noer (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat die Staatsanwaltschaft in der Sendung nochmals Zeugen aufgerufen.

