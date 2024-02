Fall Nommensen: Revisionsprozess gestartet Stand: 15.02.2024 09:18 Uhr Weil er mehrfach sensible Interna an einen Journalisten weitergegeben haben soll, wurde der Polizeibeamte im Oktober 2022 zu einer Geldstrafe verurteilt. Gegen das Urteil haben Staatsanwaltschaft und Nommensen Revision eingelegt.

Eine Geldstrafe von 12.000 Euro wegen der Weitergabe von Dienst- und Privatgeheimnissen. So lautete das Urteil gegen den Ex-Polizeigewerkschafter Thomas Nommensen vor dem Lübecker Landgericht. In vier von sechzehn Fällen wurde der Angeklagte freigesprochen. Genau um diese Freisprüche und um die aus Sicht der Staatsanwaltschaft zu niedrige Strafe geht es im Revisionsprozess, der heute vor dem Bundesgerichtshof (BGH) in Leipzig begonnen hat. Im Prozess 2022 hatte die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung verlangt.

Nommensen hatte Vorwürfe eingeräumt

Die Verteidigung des Angeklagten hatte auf eine niedrigere Strafe plädiert. Nommensen selbst hatte die Vorwürfe im Prozess weitgehend gestanden. Auch er hat gegen das Urteil Revision eingelegt. Der Strafsenat des BGH in Leipzig will am Ende der mündlichen Verhandlung mitteilen, wie es in dem Fall jetzt weitergeht.

