Fall Nathalie: Polizei bittet um Mithilfe

Im Fall der vermutlich getöteten Nathalie bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Die Leiche der 23-Jährigen war Ende August bei Süderlügum in Nordfriesland gefunden worden. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einem Tötungsdelikt aus. Ein 46 Jahre alter Mann aus dem Nachbardorf Humptrup sitzt wegen des Verdachts auf Totschlag in Untersuchungshaft. Laut Polizei schweigt der Tatverdächtige weiterhin zu den Vorwürfen.

Ermittler rekonstruieren Tathergang

Die Todesursache ist weiterhin nicht klar. Die Ergebnisse der Obduktion sind bislang nicht öffentlich bekannt. Die Ermittler versuchen nun, einen möglichen Tathergang zu rekonstruieren. Es geht um ein kurzes Zeitfenster am 17. August. An diesem Tag, einem Sonnabend, wurde sie letztmals in Schafflund gesehen. Zwischen 12 und 14.30 Uhr könnte der Tatverdächtige in einem dunklen Golf über Sprakebüll, Achtrup und Karlum zum Fundort der Leiche bei Süderlügum gefahren sein.

Möglicherweise hat er auf dem Weg den schwarzen Kapuzenpulli und die Jacke der 23-Jährigen sowie deren Schuhe und auch ihr Smartphone abgelegt. Der Leichnam war laut Polizei unbekleidet. Eine schwarze Jacke, die ein Passant bei Süderlügum an einem Grünstreifen gesehen hatte, soll später verschwunden sein. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

