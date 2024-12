Fahrzeuge lahmgelegt: Feuerwehr Großenaspe kann nicht ausrücken Stand: 12.12.2024 17:55 Uhr Einbrecher haben den kompletten Fuhrpark so stark mit Löschschaum verdreckt, dass zunächst keine Einsätze gefahren werden können. Zudem wurden teure Hydraulikgeräte gestohlen.

"Wir haben eine Mannschaft, aber kein Gerät", sagt Jan Stölting am Telefon. Er ist Gemeindewehrführer in Großenaspe (Kreis Segeberg) - und wirkt noch ziemlich geknickt. In der Nacht zum Donnerstag sind mutmaßlich Einbrecher in das Gerätehaus eingestiegen, haben teure Rettungsgeräte mitgenommen und ein "Bild der Verwüstung" hinterlassen, sagt Stölting. Eine schwere Tür wurde aufgebrochen, die Täter hatten es wohl vor allem auf hydraulische Bergungsgeräte wie Scheren und Spreizen abgesehen. Der Wehrführer hat einen Verdacht: "Ich kann mir vorstellen, dass mit diesen sehr starken Geräten neue Straftaten begangen werden sollen."

Feuerlöscher entleert

Die Unbekannten haben, "wohl um ihre Spuren zu verwischen", so der Wehrführer, einen Feuerlöscher im Gebäudeinneren entleert und damit nicht nur Werkstatt, Lager und Garage verdreckt: Der Wehr steht deswegen nun auch kein einziges einsatzbereites Fahrzeug mehr zur Verfügung. Stölting fürchtet, dass das aggressive Löschpulver zu großen Schäden geführt hat. Entdeckt wurde der Einbruch am frühen Donnerstagmorgen von städtischen Mitarbeitern.

Umliegende Feuerwehren sind gefragt

Andere Feuerwehren aus umliegenden Kommunen müssen jetzt einspringen. Dazu gehört auch ein Stück der Autobahn 7, für das die Feuerwehr Großenaspe eigentlich zuständig ist. Doch die Kameradinnen und Kameraden seien solidarisch, aus verschiedenen Ecken seien schon Hilfsangebote gekommen, erzählt Wehrführer Stölting. "Der Schock sitzt aber trotzdem ziemlich tief", sagt er.

Spezialfirma muss ran

Fast alles in den Hallen sei jetzt von einer feinen aber hartnäckigen Pulverschicht überzogen. Man müsse jetzt erstmal eine Spezialfirma suchen, die das beseitigen könne. Stöltings Sorge ist, dass das noch dauern könnte. Solange könne die Wehr nicht zu Einsätzen ausrücken. Der Schaden liegt laut Polizei in einem mittleren fünfstelligen Bereich.

