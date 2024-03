Stand: 27.03.2024 09:59 Uhr Fahrschülerin während Übungsfahrt schwer verletzt

In Südermarsch im Kreis Nordfriesland ist eine Fahrschülerin am Dienstag während einer Übungsfahrt mit ihrem Motorrad von der Straße abgekommen und schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben stürzte die 42-Jährige in einer Kurve aus bislang ungeklärten Gründen und prallte gegen einen Stromkasten. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

