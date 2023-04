Fahrrad-Demo gegen den Weiterbau der A20 Stand: 22.04.2023 12:38 Uhr Der BUND in Schleswig-Holstein und Niedersachsen sowie mehrere Bürgerinitiativen protestieren heute und morgen mit Fahrrad- Demos gegen den Weiterbau der A20.

Die Planungen zur A20 und der Weiterbau sollen sofort eingestellt werden. "Keinen Meter A20 weiter" - das ist das Motto des länderübergreifenden Aktionswochenendes initiert vom BUND in Schleswig-Holstein und Niedersachsen sowie mehreren Bürgerinitiativen. Die Begründung: Mit der Autobahn würden große Moorflächen zerstört und Naturschutzgebiete gefährdet.

Organisatoren: "Eingeplanten Mittel lieber in Mobilitätswende investieren"

Die Organisatoren wollen, dass die geplanten Mittel von sieben Milliarden Euro stattdessen für eine sozial-und klimagerechte Mobilitätswende eingesetzt werden. Das Pariser Klimaschutzabkommen erfordere eine echte Verkehrswende, und die sei nur möglich, wenn die CO2-Emissionen auch beim Verkehr deutlich reduziert würden. Daher müsse mit der A20 das größte Neubauprojekt des Bundes gestoppt werden, so die Organisatoren.

Die Fahrrad-Demos führen durch die Kreise Pinneberg und Steinburg. In Glückstadt findet am Nachmittag eine Abschlusskundgebung statt, zu dem auch Teilnehmer aus Niedersachsen erwartet werden. Auch in Kiel ist heute eine Demo geplant - gegen große Verkehrsprojekte in der Landeshauptstadt.

