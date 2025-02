Stand: 11.02.2025 10:19 Uhr Fahrplanänderung der Fähren wegen Niedrigwasser

Wieder sorgt kräftiger Ostwind für Probleme bei der Schifffahrt. Die Wasserstände sind derzeit so niedrig, dass Fähren von und zu den Inseln nur eingeschränkt fahren. Im Kreis Nordfriesland verkehren die Fähren am Dienstag (11.2) zwischen Dagebüll und den Inseln Amrum, Föhr (alle Kreis Nordfriesland) verspätet, teilt die Wyker Dampfschiffs-Reederei mit. Den Sonderfahrplan findet man auf der Homepage der Reederei. Bei der FRS Syltfähre fallen am Dienstagmorgen die ersten Fahrten vom dänischen Havneby nach List (Kreis Nordfriesland) aus. Die erste Abfahrt ist um 10.30 Uhr in Havenby.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland Dänemark Sylt