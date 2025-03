Stand: 04.03.2025 09:12 Uhr Fahrerin verletzt: Schwerer Verkehrsunfall bei Havekost

Bei einem schweren Unfall in der Nähe von Havekost im Kreis Ostholstein ist eine 22-jährige Autofahrerin verletzt worden. Sie war laut Polizei am Montagmorgen auf der Strecke nach Wulfsdorf von der Straße abgekommen, offenbar weil sie zu schnell fuhr. Ihr Wagen überschlug sich mehrfach und landete in einem Graben. Die Fahrerin konnte sich selbst aus dem Autowrack befreien und den Notruf wählen. Die Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus. Das Unfallauto musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf 9.000 Euro.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 9:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein