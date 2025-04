Stand: 01.04.2025 06:36 Uhr Fahrbahnerneuerung: Vollsperrung zwischen Galmsbüll und Dagebüll

Autofahrer, die auf den Landstraßen L6 und L9 zwischen Galmsbüll und Dagebüll (beide Kreis Nordfriesland) unterwegs sind, müssen sich auf Behinderungen einstellen. Wie der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) mitteilt, die beschädigten Landstraßen dort erneuert. Bis Ende Mai werden die Straßen dafür voll gesperrt - allerdings in zwei Bauabschnitten:

Die L9 ist vom 31. März bis 28. April zwischen dem Kreisverkehr in Dagebüll und der Einmündung der L6 in Höhe Blocksberg gesperrt, während die L6 vom 29. April bis 31. Mai zwischen der Einmündung der L9 und Nahnshof betroffen ist. Während der Fräs- und Asphaltierungsarbeiten können auch Anlieger ihre Grundstücke nicht mit dem Auto erreichen. Über Hauswurfzettel werden Betroffene rechtzeitig informiert. Umleitungen sind ausgeschildert. Auch der Radverkehr wird ab Niebüll in Richtung Dagebüll umgeleitet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland