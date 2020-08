Stand: 03.08.2020 17:48 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Fahnenmast erschlägt Frau auf Rathausplatz in Kiel

Eine junge Frau ist am Montagmorgen auf dem Rathausplatz in Kiel von einem Fahnenmast erschlagen worden. Die 23-Jährige gehörte nach Informationen der Stadtverwaltung Kiel zu einer Gruppe von Auszubildenden, die an diesem Tag ihre Ausbildung im Kieler Rathaus begannen. Die etwa 50 jungen Leute stellten sich offenbar gerade für ein Gruppenfoto auf dem Rathausplatz auf.

Mast fiel auf die Gruppe

Laut ersten Informationen fuhr ein Lastwagen, der Material für die Bauarbeiten am Rathaus liefern sollte, den Fahnenmast beim Zurücksetzen um. Der Mast brach ab und fiel auf die Gruppe junger Menschen. Einige sprangen zur Seite. Die junge Frau wurde tödlich getroffen. Auch Rettungssanitäter und ein Notarzt konnten die junge Frau nicht mehr retten.

Oberbürgermeister war Zeuge des Unfalls

Die anderen Azubis, die den tragischen Unfall mitbekommen haben, wurden vom Kriseninterventionsteam betreut. Auch in den kommenden Tagen stehen Seelsorger bereit. Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) zeigte sich zutiefst erschüttert. Er war Zeuge des tragischen Unfalls auf dem Rathausplatz. Die Kriminalpolizei ermittelt.

