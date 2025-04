Stand: 09.04.2025 16:43 Uhr Faeser in Lübeck: Tausende weitere Stellen für die Bundespolizei

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat am Mittwoch die Bundespolizeiakademie in Lübeck besucht. Angesichts wachsender Herausforderungen seien eine gute Ausbildung und ständige Fortbildung unerlässlich, sagte die Ministerin. Sie versprach, dass auch in den kommenden Jahren tausende weitere Stellen für die Bundespolizei geschaffen werden sollen.

Seit 2021 hat die Bundespolizei pro Jahr 1.000 neue Einsatzkräfte eingestellt. Die Akademie in Lübeck ist als Verwaltungshochschule die zentrale Ausbildungsstätte für Beamtinnen und Beamten.

