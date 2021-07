Fähren nach Skandinavien wieder am Start Stand: 06.07.2021 13:12 Uhr Das Land der Fjorde heißt uns wieder willkommen. Bereits seit Montag kann man ohne Quarantänepflicht in Norwegen einreisen. Auch Urlaub in Dänemark und Schweden ist möglich - aber es gibt Regeln.

Die Fähren der Reederei Color Line nehmen ab sofort wieder Fahrgäste in Richtung Skandinavien mit. Wer mindestens seit zwei Wochen vollständig geimpft oder genesen ist, hat meist freie Fahrt. Alle anderen müssen sich testen lassen: in Norwegen vor der Einreise und bei der Ankunft. Wer die als Risikogebiet eingestuften südlichen Provinzen Agder und Rogaland besucht hat, muss sich noch einmal vor der Rückreise nach Deutschland testen, um der hiesigen Quartantänepflicht zu entgehen. Der Nachweis kann mit der Einreiseanmeldung im Internet übermittelt werden. Und dann kann es losgehen.

Nachfrage nach Schiffsreisen ist groß

"Wir hatten schon in den vergangenen Wochen viele hundert Anfragen. Dass jetzt wieder Norwegen-Urlaub ab Kiel möglich ist, erfreut uns sehr", sagte Dirk Hundertmark, Geschäftsführer der deutschen Color Line GmbH. Mit seinem Team in Kiel hat er den Neustart vorbereitet. "Wichtiger Baustein für alle Reisen ist das erprobte Hygienekonzept Safe Ship: Wir haben weitaus weniger Gäste an Bord, viel Platz für alle, damit mehr Raum für sicheres Reisen. Die Klimaanlagen liefern ständig Frischluft. Die Luft wird nicht gefiltert und recycelt, sondern permanent ausgetauscht", erläuterte Hundertmark. Damit starten jetzt von Kiel aus wieder täglich drei große Fähren nach Oslo, Göteborg und Klaipeda. Von Travemünde nach Helsinki kann man mit "Finnlines" fahren. Während der Pandemie hatten die DFDS nach Litauen und die Stena Line nach Göteborg den Betrieb aufrechterhalten.

Was muss bei Reisen nach Schweden und Dänemark beachtet werden?

Die Regeln für Norwegen gelten auch in Schweden - für die beliebten Regionen Kronoberg in Småland und Värmland sowie Norbotten. Auch sie sind weiterhin Risikogebiete mit Inzidenzen zwischen 40 und 90. Test-, Impf- oder Genesenennachweis sind ebenfalls nötig, um nach Finnland und Dänemark zu kommen. In Dänemark hat vor allem Kopenhagen eine hohe, steigende Inzidenz mit einem Wert von 150 in der Stadt und knapp 90 in der Region. Trotzdem ist Dänemark landesweit nicht als Risikogebiet eingestuft. Wer übrigens über Dänemark nach Schweden einreist, braucht an der dortigen Grenze keinen Testnachweis.

Deutschland streicht weitere Corona-Risikogebiete

Am Sonntag streicht Deutschland außerdem mehrere Urlaubsländer und -regionen von der Liste der Corona-Risikogebiete. Dazu gehören Italien, Teile Österreichs, Kroatiens und der Schweiz sowie die französische Insel Korsika.

