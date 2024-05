Stand: 16.05.2024 16:17 Uhr Fähre rammt Schleusentor in Brunsbüttel

Beim Einfahren in die Schleusen in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) hat ein Containerschiff am Mittwochabend die Mauer der großen Nordschleuse gerammt. Das rund 200 Meter lange Schiff fuhr mit Unterstützung zweier Schlepper in die Schleusenkammer ein, wo es an der Seitenmauer festmachen sollte, wie ein Polizei-Sprecher mitteilte. Durch einen Fahrfehler des Kapitäns und des starken Ostwindes kollidierte das Schiff mit dem Mauerwerk der Schleuse. Am Schiff entstand eine etwa zwei Meter lange Schramme und Einbeulung an der Außenhaut. Der Schaden an der Schleuse liegt ersten Schätzungen zufolge bei etwa 15.000 Euro. Die Schleusen in Brunsbüttel sind ohne Einschränkungen in Betrieb.

