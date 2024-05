Stand: 30.05.2024 10:00 Uhr Fachzentrum für Intensiv-Psychiatrie in Heiligenhafen

Am Mittwoch ist das neue Fachzentrum für Intensiv-Psychiatrie in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) eröffnet worden. Der Neubau bietet Platz für 70 Patientinnen und Patienten und soll die psychiatrisch-psychotherapeuthische Versorgung in den Landkreisen Ostholstein und Plön sowie der Stadt Kiel sichern. In dem Neubau werden 95 Mitarbeitende künftig Patientinnen und Patienten betreuen. Das Land hat das Projekt mit 14 Millionen Euro gefördert. Die 2.300 Quadratmeter große Fläche bietet Platz für drei geschützte Stationen: Allgemein- sowie Gerontopsychiatrie und ein Kompetenzzentrum für Menschen mit geistiger Behinderung.

