Fachleute kontrollieren Verlauf der Grenze zu Dänemark

Fachleute aus Deutschland und Dänemark kontrollieren am Mittwoch und Donnerstag den Verlauf der Grenze zwischen Deutschland und Dänemark. Dies passiere alle zehn Jahre, teilt der Kreis Nordfriesland mit. Obwohl die deutsch-dänische Grenze seit über 100 Jahren festgelegt ist, führen Verschleiß und Veränderungen in der Landschaft dazu, dass sie kontinuierlich gewartet werden muss.

Die Aufgabe der Kommission ist es, Fehler und Mängel in der Markierung des Grenzverlaufs zu identifizieren und zu beheben. Los geht es auf der Flensburger Förde, wo die Position von Seetonnen vermessen wird. Anschließend nimmt die Grenzkommission sämtliche Grenzsteine in den Blick. Wenn sich beispielsweise Bachläufe verändern, müssen die Steine an eine sichere Position versetzt werden. Verblichene Steine werden neu markiert oder ersetzt.

