Fachkräftemangel in SH: Zu wenig Azubis in der Gastronomie Stand: 15.07.2021 07:49 Uhr Der Fachkräftemangel in der Gastronomie bereitet Sorgen, die Lage ist ernst: Laut IHK fehlen vor allem Auszubildende. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) will nun eine landesweite Werbekampagne starten.

Gastronomen und Hotelbetreiber stecken mitten in der Hochsaison und haben - trotz oder gerade wegen der Corona-Pandemie - extrem viel zu tun. Die Freude darüber wird getrübt durch Personalsorgen. Laut Industrie- und Handelskammer werden von den rund 1.000 Auszubildenden-Stellen wahrscheinlich viele unbesetzt bleiben.

Inhaber oder Familien packen selbst mit an

Im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein sagten mehrere Gastronomen, sie seien dennoch erst einmal froh, dass die Saison wieder laufe. Irgendwie würden sie es schon schaffen und vielerorts packen die Inhaber selbst oder die Familie mit an, um gestresste Mitarbeiter zu entlasten. Das Problem der fehlenden Kräfte hat sich während der Pandemie noch verstärkt, denn viele haben sich neue Aufgaben gesucht und arbeiten stattdessen im Einzelhandel oder bei Corona-Testzentren. In Ostseebädern haben einige Restaurants schon Teile der Außenterrassen geschlossen, weil Personal fehlt.

Unattraktive Arbeitszeiten und zu geringe Bezahlung

Bernd Gadermann, Dehoga-Sprecher aus Nordfriesland, sagte, es fehlten einfach die Bewerber - eben auch für freie Azubi-Stellen. Viele junge Leute hätten keine Lust auf unattraktive Arbeitszeiten. Abends und am Wochenende arbeiten - das sei nicht attraktiv. Überstunden und eine zu geringe Bezahlung seien weitere Gründe für den Fachkräftemangel. Um trotzdem langfristig für Nachwuchs in der Gastronomie und in den Hotels zu sorgen, plant der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband noch in diesem Jahr eine landesweite Imagekampagne.

