Stand: 28.01.2019 16:00 Uhr

FSG Werft: Investoren und Konzept dringend gesucht

Die Lage ist ernst bei der Traditionswerft Flensburger Schiffbau Gesellschaft (FSG), der trotz voller Auftragsbücher jetzt das Geld ausgegangen ist. Eine entscheidende Rolle für die Zukunft der FSG spielt die Schleswig-Holsteinische Landesregierung. Werft, Eigentümer und die Landesregierung sind nach Angaben des Wirtschaftsministeriums in enger Abstimmung.

Neue Bürgschaft an Bedingungen geknüpft

Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) hat eine neue Bürgschaft in Aussicht gestellt. Er betonte aber, dass diese an Bedingungen geknüpft sei. Gemeint ist damit zum Beispiel frisches Eigenkapital. Es geht um Millionenbeträge vom Gesellschafter Siem Industries oder anderen Geldgebern. Doch kaum ein Investor würde investieren, wenn nicht zumindest mittelfristig die Aussicht besteht, dass die FSG wieder Gewinne einfährt. Derzeit ist das Unternehmen offenbar nicht mehr in der Lage, alle Rechnungen von Zulieferern zu bezahlen, geschweige denn, neue Projekte zu finanzieren. Das bestätigte die Werft am Montag. Um wieder an Kredite zu kommen, muss die FSG in kurzer Zeit ein belastbares Finanzkonzept erarbeiten.

Flensburger Schiffbau Gesellschaft in der Krise Schleswig-Holstein Magazin - 28.01.2019 19:30 Uhr Die Flensburger Schiffbau Gesellschaft hat offenbar finanzielle Probleme. 650 fest angestellte Mitarbeiter und mehr als 1.100 Leih- und Werksarbeiter bangen um ihre Jobs.







Aufträge in Höhe von einer Milliarde Euro

Die erste Voraussetzung dafür ist offenbar gegeben. Sieben Aufträge in Höhe von einer Milliarde Euro liegen bis 2021 vor. Vier große Passagierfähren und drei Frachtfähren sind bestellt und werden zum Teil schon gebaut.

Flensburger Schiffbau Gesellschaft in Not NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 29.01.2019 15:00 Uhr Autor/in: Peer-Axel Kroeske Wirtschaftsminister Buchholz hat eine neue Bürgschaft für die Flensburger Schiffbau Gesellschaft in Aussicht gestellt. Allerdings muss die Werft dafür Eigenkapital auftreiben.







Rund 1.800 Beschäftigte arbeiten normalerweise auf dem Gelände der FSG. Nun bleibt die Arbeit liegen, obwohl die Werft unter Zeitdruck steht. Die neuen Schiffe müssen ausgeliefert werden, wenn nicht erneute Konventionalstrafen riskiert werden sollen. Schon im Sommer soll die große Passagierfähre "Honfleur" die Werft verlassen.

Die FSG musste Lehrgeld zahlen

Die Verluste haben sich schon seit einigen Jahren angehäuft. Da gab es eine Auftragsflaute, Stornierungen, einen Ausflug in die Welt der Spezialschiffe und zuletzt die Umstellung auf Passagierfähren. Auch das war wieder Neuland. Dafür hat die FSG jetzt das Lehrgeld bezahlt: Die gerade ausgelieferte Passagierfähre "W.B. Yeats" gilt zwar als technisch top, der Bau dauerte aber ein halbes Jahr länger und wurde deutlich teurer. Den Verlust musste die Werft tragen.

