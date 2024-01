FSG-Nobiskrug kann Zeitverträge nicht mehr verlängern Stand: 31.01.2024 05:00 Uhr Trotz vorhandener Aufträge können die Werften in Flensburg und Rendsburg befristet Beschäftigte nicht neu einstellen. Die IG Metall ruft für heute zu einer Kundgebung auf.

von Peer-Axel Kroeske

In den Kassen der FSG-Nobiskrug GmbH fehlen offenbar die Einnahmen, die Ausgaben laufen weiter und die finanziellen Spielräume tendieren gegen Null. Wieder entsteht der Eindruck, dass Investor und Geschäftsführer Lars Windhorst das nötige Geld für den laufenden Betrieb erst im letzten Moment nach Flensburg schickt. In vielen Monaten kamen die Gehälter für die rund 600 Beschäftigten nach Angaben der IG Metall schon ein paar Tage verspätet. Auch diesmal war das Geld am Stichtag 29. Januar nicht pünktlich auf den Konten der Beschäftigten. Nun müssen einzelne Kollegen sogar die Werften verlassen.

Es geht um Zeitverträge, die auslaufen. Das Unternehmen könne aufgrund der "gesamtwirtschaftlichen Lage" keine Arbeitsverträge verlängern und auch keine neuen Mitarbeiter einstellen, teilt ein Unternehmenssprecher auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein mit. Aus der Belegschaft heißt es, die Personalabteilung riskiere, persönlich zu haften, falls Sozialabgaben für neue Beschäftigte nicht gezahlt werden. Der Unternehmenssprecher schreibt dazu, an der "Regulierung der offenen Sozialversicherungsbeiträge" werde mit Hochdruck gearbeitet.

Aufträge sind vorhanden

Dabei gibt es genug zu tun. Der Bau einer Fähre für die australische Reederei Searoad liegt in Flensburg deutlich hinter dem Zeitplan. Nach Informationen des NDR übernimmt die FSG auch Aufgaben beim Bau von Marinetankern. Der Auftrag ging an die Lürssen-Gruppe und die Meyer-Werft. Zudem soll die FSG den Bau zweier Bunkerschiffe für Flüssigerdgas übernehmen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte dafür Ende 2022 einen Förderbescheid an ein Werftenkonsortium überreicht. Doch der Startschuss lässt auf sich warten, zumal die FSG nach eigenen Angaben Bürgschaften benötigt.

Verkauf der Werften durch niederländischen Gerichtsvollzieher?

Für Irritationen sorgte jüngst zudem ein Gerichtsentscheid in Amsterdam. Darin wird die niederländische Tennor Holding B.V. von Investor Lars Windhorst zu einer Millionenzahlung an einen Geschäftspartner verurteilt. Ein Gerichtsvollzieher soll das Geld eintreiben, möglicherweise auch durch einen Verkauf der Werften. Die FSG-Nobiskrug Holding GmbH firmiert bisher unter diesem Dach. Der Unternehmenssprecher teilt auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein aber mit, die Gerichtsentscheidung "steht in keinem Zusammenhang mit FSG-Nobiskrug und hat auch keinen Einfluss darauf." Keine Antwort gibt es auf die Frage, ob sich die Struktur nun geändert habe.

Laufender Betrieb gefährdet?

Auch beim laufenden Betrieb wird die Geldknappkeit nun offenbar zur Last. Lieferanten sollen über unbezahlte Rechnungen klagen. Zur Frage, ob es zu Verzögerungen kommt, weil Wartungsarbeiten an der Schweißanlage nicht bezahlt werden können, will sich das Unternehmen nicht äußern. Zumindest verspricht der FSG-Sprecher, der Lohn werde auch diesmal noch gezahlt.

Für den Mittag hat die IG Metall die Belegschaften in Flensburg und Rendsburg heute zu einer "aktiven Mittagspause" aufgerufen.

