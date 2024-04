Stand: 29.04.2024 07:44 Uhr FSG Nobiskrug: Schwimmkran "Griep" wird verabschiedet

Seit Monaten gibt es Probleme bei FSG Nobiskrug in Flensburg und Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Investor Lars Windhorst, derzeit auch Geschäftsführer der Werften, verspricht seit Oktober Aufträge und die Bezahlung aller offenen Posten wie Sozialabgaben für alle Mitarbeiter und die Betriebsmittel auf den Werften. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein hat Windhorst bisher aber keine Taten folgen lassen. Jetzt wird einer der letzten verbliebenen Aufträge in Rendsburg, der Schwimmkran der Marine "Griep", vom Auftraggeber wieder abgeholt. Der Betriebsrat will am Montagvormittag zusammen mit Werftmitarbeitern den Schwimmkran symbolisch verabschieden. Zwei Schlepper sollen ihn aus der Eider durch den Nord- Ostsee-Kanal ins Marinearsenal nach Warnemünde bringen.

