Stand: 19.02.2025 16:56 Uhr Fachhochschule Kiel holt Studiengang Pflege nach Kiel

Die Fachhochschule Kiel will ihren Pflegestudiengang von Neumünster nach Kiel verlagern. Wie die Hochschule mitteilte, hätten sich die Erwartungen an Forschung und Lehre nicht in dem erhofften Maße erfüllt. Der Pflegestudiengang werde noch bis Februar 2026 in Neumünster fortgeführt. Ab dann sollen die Studierenden in Kiel ausgebildet werden. 2022 hatte die FH den Pflegestudiengang am Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster angeboten. Für die Stadt Neumünster ist das nach Angaben des Pressesprechers ein bitterer Tag. Der Studiengang sei nur der erste Schritt zu einem Gesundheitscampus in Neumünster gewesen sei. Dieser sei nun gefährdet, so der CDU-Kreisvorsitzende Hauke Hansen. Insgesamt sind 41 Studentinnen und Studenten betroffen.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.02.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Neumünster Kiel