FH Westküste stellt Studiengänge vor

Die Fachhochschule Westküste in Heide (Kreis Dithmarschen) lädt am Donnerstag (24.04) Studieninteressierte zu einem virtuellen Austausch ein. Dabei wollen die Bachelorstudiengänge Wirtschaftsrecht, Immobilienwirtschaft und der Masterstudiengang Green Energy laut Fachhochschule über Studieninhalte sowie beruflichen Perspektiven informieren. Zudem erfahren Studieninteressierte alles zum Thema Bewerbung und Zulassung. Die Bewerbungsphase beginnt am 30. April. Der Austausch startet um 18 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Den Link finden Interessierte unter https://willkommen.fh-westkueste.de/de/durchstarten-studium.

