FFF-Demos: Schleswig-Holsteiner gehen fürs Klima auf die Straße Stand: 23.09.2022 08:32 Uhr "Fridays for Future" hat für heute zum elften globalen Klimastreik aufgerufen, um auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam machen. Bundesweit sind mehr als 250 Demonstrationen angemeldet, viele auch in Schleswig-Holstein.

Überschwemmungen, Trockenheit und Hitzewellen - die Folgen des Klimawandels werden immer deutlicher und verursachen vor allem im Süden der Erde viel Leid, heißt es in einer Mittelung der Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" (FFF). Dennoch sei der weltweite Klimaschutz noch immer schlecht. Die Initiative fordert, dass die Politik Konzerninteressen nicht mehr über Menschenleben stellt - und geht damit heute weltweit auf die Straße. Auch in Schleswig-Holstein sind einige Demonstrationen angemeldet. Der Kieler Klimaforscher Mojib Latif will auf einer Kundgebung in Hamburg sprechen.

Größte Demos in Kiel und Lübeck erwartet

Laut den Veranstaltenden nehmen Menschen in Arnis (Kreis Schleswig-Flensburg), Bad Bramstedt und Bad Segeberg (beide Kreis Segeberg), Eckernförde, Enge-Sande (Kreis Nordfriesland), Elmshorn (Kreis Pinneberg), Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und den Städten Flensburg und Neumünster an den Demos teil. Die größten Veranstaltungen werden voraussichtlich in Lübeck mit 1.000 und Kiel mit 3.000 erwarteten Teilnehmerinnen und Teilnehmern sein, teilte die Polizei mit. In der Landeshauptstadt beginnt die Kundgebung um 14 Uhr auf der Reventlouwiese.

1,5 Grad-Grenze einhalten

Den Klima-Aktivisten setzen sich konkret dafür ein, den Klimawandel zu stoppen, so wie es von den meisten Nationen der Welt im Pariser Abkommen vereinbart wurde. "Wir fordern das Ende aller fossilen Abhängigkeiten von Autokraten, den konsequenten Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas und den Aufbau einer klimaneutralen und sicheren und unabhängigen und dezentralen Energieversorgung, damit die 1,5-Grad-Grenze eingehalten werden kann", hatte FFF-Sprecherin Charlotte Stenzel bei den vorangegangenen Demonstrationen betont.

Die Bericht des Weltklimarats (IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change) zeigt die Gefahren auf, die der Klimawandel für die Menschheit mitbringt. Neben immer häufiger werdenden Hitzeperioden und Dürren wird demnach auch der Meeresspiegel deutlich ansteigen - dies hätte vor allem verheerende Konsequenzen für küstennahe Regionen wie Schleswig-Holstein. Auch das stellt "Fridays for Future" in ihrer Mitteilung heraus.

