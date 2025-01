FEX: Originalaufnahme des "Most Mysterious Song" gefunden Stand: 15.01.2025 09:46 Uhr Im November wurde das Rätsel um den "Most Mysterious Song on the Internet" gelöst - er heißt "Subways of Your Mind" von der ehemaligen Kieler Band FEX. Doch die Originalaufnahme fehlte - bis jetzt.

von Julia Jänisch

Es ist ein kleines Stück Musikgeschichte - im November 2024 löst eine internationale Internet-Community das Rätsel um den "Most Mysterious Song on the Internet". Über 17 Jahre hatte die Suche gedauert und führte schließlich nach Schleswig-Holstein, zur Band FEX aus Kiel. Zum ersten Mal seit den 1980er-Jahren kam die Band um Michael Hädrich, Ture Rückwardt, Norbert Ziermann und Hans-Reimer Sievers wieder zusammen und nahm im Dezember 2024 "Subways of Your Mind" neu auf.

Sensationsfund in Kiste mit 200 Kassetten

Die Bandmitglieder haben noch alte Aufnahmen des Songs - eine wurde im Studio aufgenommen, eine ist ein Live-Mitschnitt. Doch die Version, die 1984 aus dem Radio mitgeschnitten wurde und die Suche nach dem "Mysterious Song" anstieß, war verschollen: bis jetzt. Als Michael Hädrich über die Weihnachtsfeiertage sein Haus aufräumt, findet er eine Kiste mit über 200 Kassetten. Dabei auch eine beschriftet mit "FEX" und zwei Adressen: der von ihm und seinem Bandkollegen Ture Rückwardt.

Hädrich: "Fund ist besser als neu aufnehmen"

Als Hädrich das Tape abspielt, ist er sich sicher: Es handelt sich um eine Aufnahme des Originalbandes von "Subways of Your Mind". Die Version hatte die Band wahrscheinlich in ihrem Probenraum aufgenommen. "Ture und ich haben uns damals öfter Kassetten hin und her geschickt. Da sind auch noch andere Songideen drauf", erzählt Michael Hädrich, "der Fund ist fast besser als die Aufnahme noch einmal aufzunehmen."

Originalversion des "Most Mysterious Song on the Internet"

Die Kassette aus der Kiste ist ein typisches Demo-Band mit nur zehn Minuten Länge.

Michael Hädrich legte die Version mit Versionen des Songs, die im Internet kursieren, übereinander: "Kasettenrekorder haben ja meistens nicht dieselben Gleichlaufgeschwindigkeiten. Also habe ich die angepasst und konnte identifizieren, dass es die identische Analogaufnahme ist, aber keine Digitalkopie der Songs, die im Internet laufen." Weitere Hinweise sprechen dafür, dass er die richtige Kassette gefunden hat. Denn in dem Radiomitschnitt, der die Suche im Netz anstieß, fehlen am Anfang zwei Trommelschläge - vermutlich weil beim Mitschnitt die Aufnahme zu spät begann. Diese zwei Trommelschläge sind auf dem Tape von Michael Hädrich zu hören.

Originalaufnahme ohne Übertragungsfehler

Außerdem ist ein Vorecho zu hören - und: "Der typische 10-Kilohertz-Einbruch, den alle Versionen im Internet haben, von der damaligen NDR-Ausstrahlung, der ist nur auf der Internetversion drauf, nicht auf unserer." Heißt im Klartext: Spielt man den Radiomitschnitt von 1984 auf der Frequenz 10 kHz ab, ist er teilweise leiser als das Original. Dieser Einbruch kann durch den Übertragungsweg von Radio auf Kassette kommen. Bei der Kassette, die Michael Hädrich jetzt gefunden hat, gibt es diesen Einbruch nicht.

Originalaufnahme bei Spotify und Apple Music

Für Michael Hädrich ist deshalb klar: Die Kassette wurde direkt vom Originalband aufgenommen. Ab heute ist die Originalaufnahme auf gut 20 Streaming-Diensten zu hören, unter anderem Apple Music und Spotify. Auf NDR 1 Welle Nord lief die Aufnahme am Montag exklusiv zum ersten Mal weltweit.

Ein Rätsel bleibt ungelöst

Doch auch, wenn jetzt wahrscheinlich eine Kopie der Originalversion von damals aufgetaucht ist, bleiben Fragen. Niemand weiß so richtig, wie das Tape damals zum NDR gekommen ist - denn die Band kann sich nicht erinnern, das Tape weitergegeben zu haben. Benutzer der Internet-Forums reddit haben das Sendedatum anhand von Sendeprotokollen des NDR auf Anfang September 1984 eingegrenzt. Aber der Song "Subways of your mind" taucht in den Protokollen nicht auf, da er nicht bei der GEMA registriert war.

Song muss nach 1983 im Radio gelaufen sein - nicht vorher

Für den NDR gab es deshalb keinen Grund, den Song zu dokumentieren, sagt Michael Hädrich: "Aber die Songs vor und nach dem 'Mysterious Song' auf dem Radiomitschnitt sind protokolliert und der Song, der dazwischen ist, hat den gleichen phase shift wie diese Songs." Außerdem ist er sich sicher: Der Song muss nach 1983 im Radio gespielt worden sein. Denn bei der Aufnahme wurde der DX7-Synthesizer von Yamaha verwendet - und der kam erst Mitte 1983 auf den Markt.

Zu der Zeit gab es auf NDR 2 die Sendung "Der Club" mit Lutz Ackermann. In diese Sendung wurden auch Songs von Amateurbands gespielt. Hunderte Bands versuchten ihr Glück und schickten ihre Tapes an den Sender - die besten Songs gingen dann on air. "Subways of Your Mind" könnte dabei gewesen sein. Weder Lutz Ackermann noch Michael Hädrich und seine Bandkollegen können das genau sagen. Auch jetzt bleibt die Geschichte des "Most Mysterious Song on the Internet" ein bisschen das, was sie jahrelang war: geheimnisvoll.

