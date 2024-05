Stand: 22.05.2024 10:18 Uhr Extremsportler schwimmt von Husum nach Sylt

Der Extremsportler André Wiersig schwimmt derzeit bei seiner sogenannten "Wattenmeer-Odyssee" von Husum (Kreis Nordfriesland) bis nach Sylt. Nachdem der Rekord-Schwimmer seit Pfingstmontag bereits über Nordstrand, Pellworm, Hooge und Langeness bis nach Föhr geschwommen ist, geht es am Mittwoch weiter nach Amrum. Wiersig wird von einem professionellen Team begleitet und will am Donnerstag Westerland auf Sylt erreichen.

Erster Versuch bereits vor einhundert Jahren von Abenteurer Kemmerich

Mit seiner "Wattenmeer-Odyssee" begibt sich Wiersig auf die Spuren des Abenteurers Otto Kemmerich, der vor genau einhundert Jahren am letzten Streckenabschnitt zwischen Amrum und Sylt scheiterte - die Etappe gilt wegen der Strömung als die schwierigste. Bei einem zweiten Versuch kam Kemmerich 1952 dort ums Leben.

